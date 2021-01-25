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00:14 25.01.2021

В Киеве 25 и 26 января ожидается сильный ветер

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В Киеве 25 и 26 января ожидается сильный ветер

 В понедельник, 25 января, и в течение суток вторника, 26 января, в Киеве ожидается сильный ветер, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Днем 25 января и в течение суток 26 января в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В КГГА рекомендуют жителям города во время сильного ветра все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии, избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В ведомстве подчеркнули, что при падении деревьев или веток, травмировании людей необходимо немедленно сообщить экстренным службам по телефонам: 101 или 103.

Теги: #киев #непогода #украина #ветер
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