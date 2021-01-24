События

13:07 24.01.2021

В "Борисполе" задержали иностранца с 200 кг брендовой одежды

1 мин читать
В "Борисполе" задержали иностранца с 200 кг брендовой одежды

Попытке ввоза в Украину большого количества брендовых вещей помешали в пункте пропуска "Борисполь" пограничники, сотрудники СБУ и таможни.

"Вчера вечером во время оформления пассажиров авиарейса из Турции правоохранители вывели из общего потока гражданина Азербайджана. При осмотре его чемоданов обнаружили более 200 кг товаров известных торговых марок без соответствующего декларирования", - сообщает в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве предположили, что, скорее всего, иностранец надеялся на удачу и думал, что проверке он не подлежит.

"Как результат, тщательно набитые в чемоданы куртки, брюки, сумки, постельное белье и еще много других вещей таких брендов, как Louis Vuitton, Prada, Moncler, Pierre Cardin, изъяты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

На нарушителя составлены материалы о нарушении таможенных правил.

 

Теги: #одежда #конфискация #бренды
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:22 30.12.2020
Локальные бренды составляют лишь 12% от общего количества fashion-операторов в лучших ТРЦ Киева – Colliers

Локальные бренды составляют лишь 12% от общего количества fashion-операторов в лучших ТРЦ Киева – Colliers

11:28 29.12.2020
Первый в Украине магазин одежды The Athlete's foot открылся в столичном ТРЦ Blockbuster Mall

Первый в Украине магазин одежды The Athlete's foot открылся в столичном ТРЦ Blockbuster Mall

11:36 20.11.2020
Минэкономики намерено в 2021г. зарегистрировать 10 новых географических брендов

Минэкономики намерено в 2021г. зарегистрировать 10 новых географических брендов

14:20 04.08.2020
Первый в Украине магазин спортивной одежды 4F открылся в столичном ТРЦ Retroville

Первый в Украине магазин спортивной одежды 4F открылся в столичном ТРЦ Retroville

19:11 27.07.2020
SEC может принять меры против Under Armour и ее топ-менеджеров в связи с отчетностью компании

SEC может принять меры против Under Armour и ее топ-менеджеров в связи с отчетностью компании

15:34 01.07.2020
Производители демонстрируют высокие показатели стоимости брендов – исследование

Производители демонстрируют высокие показатели стоимости брендов – исследование

15:22 26.06.2020
H&M снизил выручку в Украине на 76% в нацвалюте во II финквартале

H&M снизил выручку в Украине на 76% в нацвалюте во II финквартале

09:00 10.06.2020
Беспроигрышные луки: инструкция по созданию идеальных образов

Беспроигрышные луки: инструкция по созданию идеальных образов

19:09 15.05.2020
Снижение цен на одежду в США на фоне пандемии сопоставимо с рождественскими скидками

Снижение цен на одежду в США на фоне пандемии сопоставимо с рождественскими скидками

18:44 03.01.2020
Во Львове налоговая милиция обнаружила склад с импортной одеждой, ввезенной без уплаты налогов

Во Львове налоговая милиция обнаружила склад с импортной одеждой, ввезенной без уплаты налогов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 3 915 новых случаев COVID-19, выздоровело 5 407 человек – Степанов

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц – СБУ

Российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

США направили авианосную группу в Южно-Китайское море

В Киеве за сутки выявили 240 новых случаев COVID-19

В Китае спасли семерых выживших при аварии на шахте, произошедшей две недели назад

В Офисе президента ожидают, что 2021-й будет годом экономического роста Украины

В ВСУ за сутки зафиксировали 25 новых случаев заболевания COVID-19 – Командование медсил

Сильное землетрясение произошло у Новой Зеландии

Зеленский поздравил президента Южной Кореи с днем рождения

Суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии вновь заметно снижается в выходные

О британском правительстве и Борисе Джонсоне снимут 5-серийную драму

Зеленский поздравил сотрудников внешней разведки с профессиональным праздником

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА