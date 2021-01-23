В Молдове в субботу зарегистрировано 635 новых случаев заражения COVID-19

В Молдове за последние сутки зарегистрировано 635 новых случаев заражения COVID-19, сообщила в субботу вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В субботу было обработано 3089 тестов, в том числе 2866 первичных тестов. В результате выяснилось, что 635 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 155 937", - отмечается в сообщении.

В субботу из медицинских учреждений было выписано 575 пациента. Всего от COVID-19 с начала пандемии в нашей стране излечились 146 406 человек.

Также сообщается о смерти еще 15 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове возросло до 3 347 человека.

"В настоящее время в Молдове 6 тыс. 184 активных случаев COVID-19. В медицинских учреждениях госпитализировано 2095 человека, из них 221 человека находятся в крайне тяжелом состоянии, 39 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С легкими и умеренными формами COVID-19 лечение в домашних условиях проходят 3454 человек, а 16 502 находятся под наблюдением семейного врача", - отмечается в сообщении.

Режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения до 15 февраля. В связи с этим запрещена деятельность ночных клубов, дискотек и других подобных развлекательных заведений. Будет сохранен режим работы ресторанов и кафе: с 7:00 до 22:00. Ограничение распространяется также на предприятия общественного питания, расположенные на АЗС, в торговых центрах и аэропортах.

Кроме того, запрещено присутствие зрителей в кинотеатрах, концертных залах и домах культуры, за исключением театров, которые смогут вести деятельность при условии заполняемости залов не более, чем на 50%.