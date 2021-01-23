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14:25 23.01.2021

США могут пересмотреть подписанное с талибами соглашение - советник по нацбезопасности

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Соединенные Штаты могут пересмотреть заключенное с афганским движением "Талибан" в феврале 2020 года соглашение, заявил в ходе разговора с советником по национальной безопасности Афганистана Хамдуллой Мохибом советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

"Г-н Салливан ясно дал понять намерение США пересмотреть соглашение между США и Талибаном от февраля 2020 года, в том числе оценить, выполняет ли Талибан свои обязательства по разрыву связей с террористическими группировками, сокращению насилия в Афганистане и участию в содержательных переговорах с афганским правительством и другими заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении официального представителя СНБ США Эмили Хорн, сообщает посольство США в Кабуле.

"Салливан подчеркнул, что США будут поддерживать мирный процесс энергичными региональными дипломатическими усилиями, которые будут направлены на то, чтобы помочь обеим сторонам достичь прочного и справедливого политического урегулирования, и постоянного прекращения огня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США.

Он выразил желание Америки, чтобы все афганские лидеры воспользовались этой исторической возможностью для мира и стабильности.

Советники по национальной безопасности обсудили поддержку США защиты исключительных достижений афганских женщин, девочек и групп меньшинств в рамках мирного процесса.

Салливан обязался проводить тесные консультации с правительством Афганистана, союзниками по НАТО и региональными партнерами относительно коллективной стратегии по поддержке стабильного, суверенного и безопасного будущего Афганистана.

29 февраля 2020 года США и "Талибан" заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане. По условиям соглашения, талибы, в частности, обязалась не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников. США обязались вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности.

Теги: #сша #афганистан
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