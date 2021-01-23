В Днепропетровской области в общежитии произошел пожар, пострадали 3 человека - ГСЧС

В г.Павлоград в одной из комнат общежития возникло возгорание, в результате пожара пострадали три человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"23-го января в 9:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в одной из комнат общежития на улице Заводской города Павлоград", - говорится в сообщении.

Так, прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в комнате, расположенной на третьем этаже 5-этажного здания. Из-за сильного задымления пожарные сразу начали выводить жителей.

"В результате пожара пострадали 3 человека. Медицинскими работниками госпитализированы в Павлоградскую больницу интенсивного лечения", - отметили в ведомстве.

Огнем уничтожено домашнее имущество в одной из комнат общежития на площади 15 кв.м. Пожар ликвидирован в 9:38.