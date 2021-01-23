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00:33 23.01.2021

По подозрению в подготовке убийства начальника Главка ВБ СБУ задержан полковник "Альфы"

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По подозрению в подготовке убийства начальника Главка ВБ СБУ задержан полковник "Альфы"

Полковник "Альфы" СБУ задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главка ВБ СБУ Андрея Наумова, заказчик – экс-зампред спецслужбы Дмитрий Нескоромный объявлен в розыск, сообщил журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Полковник "Альфы" СБУ задержан по подозрению в подготовке убийства бригадного генерала СБУ начальника Главка ВБ Андрея Наумова! В заказе убийства подозревается бывший зампред СБУ Дмитрий Нескоромный, он объявлен в розыск", – написал Бутусов на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

Журналист подчеркнул, что по версии СБУ, заказчиком убийства Наумова выступал Нескоромный, полковник СБУ, который с 1 июля по 8 ноября 2019-го был назначен президентов Украины Владимиром Зеленским зампредседателя СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым зампредом СБУ-начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сейчас находится в составе СБУ без должности.

"Нескоромный объявлен в розыск, ему запрещен выезд из Украины", – добавил Бутусов.

 

Теги: #сбу #задержание
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