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19:01 22.01.2021

monobank предложил нардепу Дубинскому закрыть счет

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monobank предложил нардепу Дубинскому закрыть счет

Виртуальный monobank предложил народному депутату фракции "Слуга народа" Александру Дубинскому закрыть счет, сообщил нардеп.

"Дорогой Друг-банкир! Работники созданного тобой monobank засуетились, чего-то испугались и под внешним воздействием усиленно предлагают мне закрыть счет в этом банке. Ну чтобы якобы не иметь им лишних проблем. Так ты передай им, что я этого делать не буду. Принципиально", – написал он в своем Телеграм-канале в пятницу, не называя конкретного адресата своего сообщения.

Нардеп добавил, что оставил на счету 30 грн. "Хотя уверен, что эта оплата за специфические услуги не понадобится", – уточнил он.

Как сообщалось, ранее о том, что Офис генпрокурора начал в отношении Дубинского уголовные производства по двум статьям, сообщили в общественной организации "Центр противодействия коррупции".

Вашингтон 11 января, включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности Дубинский и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом". Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю-2017 банк выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты.

Количество клиентов monobank в ноябре 2020 года увеличилось до 3 млн чел.

Теги: #дубинский #monobank
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