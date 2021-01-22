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15:52 22.01.2021

Послы стран G7 ожидают прозрачного отбора нового главы САП и независимости антикоррупционных органов

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Послы стран G7 ожидают прозрачного отбора нового главы САП и независимости антикоррупционных органов

Послы стран "Большой семерки" отмечают важность обеспечения независимости украинских антикоррупционных органов и ожидают прозрачности в отборе нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Послы G7 сегодня продолжили свой диалог с Генеральной прокуратурой Украины. Они отметили продвижение в реформировании Офиса генпрокурора, ожидают прозрачного отбора нового руководителя САП на основе профессиональных качеств и подчеркнули важность независимости украинских антикоррупционных учреждений", - говорится в сообщении группы послов стран G7 в Украине в Twitter.

Как сообщалось, Великобритания в 2021 году возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины. В январе группа послов стран G7 заявила, что продолжит поддержку Украины в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие страны.

Теги: #g7 #антикоррупция
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