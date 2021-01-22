События

15:22 22.01.2021

Видеоконференция советников лидеров "нормандской четверки" перенесена в связи с трагедией в Харькове - источник

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Видеоконференция советников лидеров "нормандской четверки" перенесена в связи с трагедией в Харькове - источник

Видеоконференция политических советников лидеров стран "нормандской четверки" была перенесена с пятницы по просьбе украинской стороны в связи с трагедией в Харькове, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорному процессу.

"Встреча перенесена, поскольку президент Украины Владимир Зеленский и руководство Офиса находятся в Харькове, где вчера погибли 15 человек в результате пожара", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "международные партнеры отнеслись к просьбе украинской стороны с пониманием".

Новая дата видеоконференции будет согласована в ближайшее время.

В свою очередь пресс-секретарь руководителя Офиса президента Дарья Заривная сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что предварительная дата видеоконференции – 27 января.

Теги: #нормандский_формат #перенос #видеоконференция
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