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12:50 22.01.2021

В ОАЭ за сутки выявили рекордное число заражений COVID-19

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В ОАЭ за сутки выявили рекордное число заражений COVID-19

В ОАЭ за сутки зафиксировали 3 тыс. 552 новых случаев заражения COVID-19, что является рекордом, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на Национальное агентство по управлению кризисными и чрезвычайными ситуациями.

Общее число выявленных в стране заражений коронавирусом превысило 270,8 тыс.

По данным агентства, за сутки скончались 10 инфицированных COVID-19. Всего за время пандемии зарегистрировано 776 летальных исходов среди людей, заразившихся коронавирусом.

Между тем, за сутки 3 тыс. 945 человек выздоровели, теперь общее число излечившихся от COVID-19 превысило отметку в 243 тыс.

В четверг портал Gulf News сообщал, что власти Дубая приостановили все выступления артистов, групп и диджеев в ресторанах и пляжных клубах из-за нарушений мер безопасности по COVID-19 в некоторых заведениях.

Как отметили в департаменте туризма Дубая, за последние три недели в городе провели более трех тысяч инспекций и выявили более 200 нарушений.

В конце декабря минувшего года власти ОАЭ обнаружили несколько случаев заражения "британским" штаммом COVID-19. Он не более смертоносный, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного легче распространяется.

До этого в Дубае началась вакцинация населения препаратом от Pfizer и BioNTech. Власти Дубая к концу 2021 года намерены иммунизировать 70% своего населения данной вакциной.

 

Теги: #оаэ #covid_19
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