Руководство одного из госпредприятий уличили в уклонении от уплаты более 157 млн грн налогов

Офис генерального прокурора совместно с налоговой полицией Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы сообщили о подозрении должностному лицу одного из государственных предприятий по факту уклонения от уплаты обязательных платежей в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, досудебным расследованием установлено, что главный бухгалтер предприятия, занизив обязательства по части чистой прибыли, что подлежат уплате в государственный бюджет Украины госпредприятиями, внесла ложные сведения в налоговую и статистическую отчетности, уклонившись, таким образом, от уплаты обязательного платежа в особо крупных размерах.

"Благодаря принципиальной позиции прокуроров предприятием полностью оплачены согласованные налоговые обязательства в размере 157 млн 600 тыс. грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим, в суд направлено ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности на основании ч.4 ст.212 УК Украины.