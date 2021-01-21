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22:34 21.01.2021

Турция выражает соболезнования Украине из-за трагедии в Харьковском доме престарелых

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Турция выражает соболезнования Украине из-за трагедии в Харьковском доме престарелых

Министерство иностранных дел Турции выражает соболезнования Украине в связи с произошедшей накануне в четверг трагедии в Харьковском доме престарелых, где погибли 15 человек и 11 пострадали, сообщила пресс-служба МИД Турции.

"Мы с большим сожалением восприняли известие о том, что пожар в доме престарелых в Харькове привел к гибели многих людей и ранениям. Выражаем искренние соболезнования дружественному и братскому народу Украины, а также украинскому правительству и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 15:03 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, 11 госпитализированы. Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован, в 16:53 потушен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что по адресу, где произошел пожар, не зарегистрированы никакие учреждения соцзащиты.

Теги: #трагедия #турция #украина #соболезнования
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