Украинская делегация ТКГ ждет реакции российской стороны на предложение разблокировать обмен удерживаемыми

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) ожидает ответа российской делегации на инициативу руководителя гуманитарной подгруппы ТКГ, народного депутата Украины Галины Третьяковой о разблокирования процесса обмена удерживаемыми лицами.

"Руководитель гуманитарной подгруппы народный депутат Украины Третьякова на заседании гуманитарной подгруппы, состоявшемся 19 января, в очередной раз предложила российской стороне разблокировать процесс возвращения взаимно удерживаемых в связи с конфликтом лиц, который, согласно предварительным договоренностям, не должен прекращаться ни при каких условиях. Ждем соответствующих решений руководства российской делегации", - сообщается в Телеграм-канале украинской делегации по итогам заседания ТКГ в четверг.