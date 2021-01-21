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19:52 21.01.2021

Украинская делегация ТКГ ждет реакции российской стороны на предложение разблокировать обмен удерживаемыми

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Украинская делегация ТКГ ждет реакции российской стороны на предложение разблокировать обмен удерживаемыми

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) ожидает ответа российской делегации на инициативу руководителя гуманитарной подгруппы ТКГ, народного депутата Украины Галины Третьяковой о разблокирования процесса обмена удерживаемыми лицами.

"Руководитель гуманитарной подгруппы народный депутат Украины Третьякова на заседании гуманитарной подгруппы, состоявшемся 19 января, в очередной раз предложила российской стороне разблокировать процесс возвращения взаимно удерживаемых в связи с конфликтом лиц, который, согласно предварительным договоренностям, не должен прекращаться ни при каких условиях. Ждем соответствующих решений руководства российской делегации", - сообщается в Телеграм-канале украинской делегации по итогам заседания ТКГ в четверг.

Теги: #ткг #удерживаемые
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