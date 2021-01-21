ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в г. Полтава начали досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, что привело к гибели 15 человек.

"По предварительной информации, 21 января в 15:03 в городе Харьков в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В результате погибли 15 человек, еще 5 попали в больницу. Проводятся следственные действия, в рамках которых проверяется информация о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности", - сообщает пресс-служба ГБР.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в 15:03 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли. Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован, в 16:53 потушен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что по адресу, где произошел пожар, не зарегистрированы никакие учреждения соцзащиты.