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16:43 21.01.2021

Зеленский соболезнует родственникам погибших в харьковском доме престарелых и ждет оперативного расследования

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Зеленский соболезнует родственникам погибших в харьковском доме престарелых и ждет оперативного расследования

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров безотлагательно разобраться в ситуации с пожаром в доме престарелых в Харькове, унесшем жизни 15 человек, и срочно создать государственную комиссию под руководством министра развития громад и территорий Алексея Чернышова для выяснения причин трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.

"Министру внутренних дел - открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват. Призываю местные власти - руководителей городов и областей - максимально сотрудничать с центральной властью и сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких. Мои искренние соболезнования", - говорится в сообщении главы государства в соцсетях.

Президент расценил случившееся в Харькове как "страшную трагедию". По его данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека, сейчас уже известно о 15 погибших и 5 пострадавших. "Мы все молимся, чтобы не было больше. Знаю, что спасатели с первых минут находятся на месте и тушат пожар", - говорится в его сообщении.

Как сообщалось, в 15:03 в Харькове в двухэтажном жилом доме по ул.Нижняя Гиевская, 150-б, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, 11 госпитализированы.

Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован. Сейчас спасатели и полицейские обследуют помещения, расположенные на втором этаже здания.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня, сообщили в ГСЧС.

Теги: #зеленский #пожар #харьков
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