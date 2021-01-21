События

15:25 21.01.2021

Подтверждены два маршрута, по которым могут передать удерживаемых в ОРДЛО украинцев - Денисова

2 мин читать
Подтверждены два маршрута, по которым могут передать удерживаемых в ОРДЛО украинцев - Денисова

Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой подтвердили два маршрута, по которым может произойти процесс односторонней передачи на подконтрольную правительству Украины территорию украинцев, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Информация, касающаяся односторонней передачи на подконтрольную правительству Украины территорию незаконно заключенных граждан Украины, которые содержались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, постоянно меняется. Сейчас действительно подтверждены два маршрута, по которым может произойти процесс передачи - через КПВВ "Майорское" и по маршруту "Ростов-на-Дону - Минск – Киев", - написала Денисова в Facebook в четверг.

В то же время омбудсмен подчеркнула, что количество граждан Украины, которое планируют передать, постоянно меняется.

"Кроме того, сейчас местонахождение наших сограждан неизвестно. Информация будет обновляться", - добавила Денисова.

20 января омбудмен сообщила, что из ОРДЛО на подконтрольную правительству Украины территорию в ближайшее время будут переданы 9 человек, которые незаконно содержатся в местах несвободы. Денисова отметила, что не может назвать их фамилии, но сообщила, что все они - граждане Украины.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что передача части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку без участия уполномоченных государственных органов является нарушением международных договоренностей на высшем уровне.

Внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил, что СБУ проверит всех пленных, "возвращение" в Украину которых анонсировали в ОРДЛО.

В свою очередь в МИД Украины заявили, что решение России передать не Украине, а частному лицу - председателю политсовета партии "ОПЗЖ", нардепу Виктору Медведчуку, - группу украинских граждан, которых длительное время удерживали на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.

 

Теги: #денисова #маршруты #удерживаемые
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:45 20.01.2021
Из ОРДЛО на подконтрольную правительству Украины территорию вскоре передадут 9 человек – Денисова

Из ОРДЛО на подконтрольную правительству Украины территорию вскоре передадут 9 человек – Денисова

09:49 29.12.2020
В ОРДЛО 251 гражданин Украины ожидает освобождения из плена - омбудсмен

В ОРДЛО 251 гражданин Украины ожидает освобождения из плена - омбудсмен

13:59 24.12.2020
МАУ с апреля 2021 г. планирует восстановление собственной маршрутной сети на 64% объемов 2019 г.

МАУ с апреля 2021 г. планирует восстановление собственной маршрутной сети на 64% объемов 2019 г.

20:30 16.12.2020
Россия блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, ранее освобожденных Украиной – Гармаш

Россия блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, ранее освобожденных Украиной – Гармаш

21:08 11.12.2020
В плену на временно оккупированном Донбассе находится 241 гражданин Украины - Денисова

В плену на временно оккупированном Донбассе находится 241 гражданин Украины - Денисова

12:47 10.12.2020
МАУ с конца марта 2021г планирует постепенно восстанавливать собственную сеть маршрутов

МАУ с конца марта 2021г планирует постепенно восстанавливать собственную сеть маршрутов

11:21 10.12.2020
"Vodafone Украина" добавил еще 4 области на карту туристических маршрутов Village Routes

"Vodafone Украина" добавил еще 4 области на карту туристических маршрутов Village Routes

14:10 03.12.2020
Арестович не исключает еще одного обмена удерживаемыми до конца года

Арестович не исключает еще одного обмена удерживаемыми до конца года

12:48 03.12.2020
Омбудсмен Денисова встретилась на КПВВ с представительницей т.н."ДНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ

Омбудсмен Денисова встретилась на КПВВ с представительницей т.н."ДНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ

11:02 23.11.2020
Денисова просит Москалькову обеспечить срочный медосмотр крымскому активисту Приходько

Денисова просит Москалькову обеспечить срочный медосмотр крымскому активисту Приходько

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пандемия продолжает представлять серьезные риски для экономики еврозоны - Лагард

Пять человек погибли при пожаре в индийском Институте сыворотки, где идут разработки вакцин от COVID-19

СБУ проводит следственные действия в главном офисе "Киевводоканала"

Олимпиада в Токио пройдет летом 2021 года, запасного плана нет - глава МОК

ЕСПЧ признал ответственность РФ по иску Грузии относительно конфликта в августе 2008 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Пандемия продолжает представлять серьезные риски для экономики еврозоны - Лагард

ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на бизнесмена Альперина

В парламенте Нидерландов критикуют планы правительства ввести комендантский час из-за COVID-19

Пять человек погибли при пожаре в индийском Институте сыворотки, где идут разработки вакцин от COVID-19

СБУ проводит следственные действия в главном офисе "Киевводоканала"

Кулеба попросил главу МИД Китая содействовать скорейшему предоставлению разрешения на экспорт китайской вакцины от COVID-19

Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов

Суд оштрафовал жительницу Харьковщины за буллинг, устроенный ее сыном одноклассникам

Олимпиада в Токио пройдет летом 2021 года, запасного плана нет - глава МОК

В ДР Конго погиб украинский военный, служивший в вертолетном отряде Миссии ООН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА