Подтверждены два маршрута, по которым могут передать удерживаемых в ОРДЛО украинцев - Денисова

Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой подтвердили два маршрута, по которым может произойти процесс односторонней передачи на подконтрольную правительству Украины территорию украинцев, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Информация, касающаяся односторонней передачи на подконтрольную правительству Украины территорию незаконно заключенных граждан Украины, которые содержались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, постоянно меняется. Сейчас действительно подтверждены два маршрута, по которым может произойти процесс передачи - через КПВВ "Майорское" и по маршруту "Ростов-на-Дону - Минск – Киев", - написала Денисова в Facebook в четверг.

В то же время омбудсмен подчеркнула, что количество граждан Украины, которое планируют передать, постоянно меняется.

"Кроме того, сейчас местонахождение наших сограждан неизвестно. Информация будет обновляться", - добавила Денисова.

20 января омбудмен сообщила, что из ОРДЛО на подконтрольную правительству Украины территорию в ближайшее время будут переданы 9 человек, которые незаконно содержатся в местах несвободы. Денисова отметила, что не может назвать их фамилии, но сообщила, что все они - граждане Украины.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что передача части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку без участия уполномоченных государственных органов является нарушением международных договоренностей на высшем уровне.

Внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил, что СБУ проверит всех пленных, "возвращение" в Украину которых анонсировали в ОРДЛО.

В свою очередь в МИД Украины заявили, что решение России передать не Украине, а частному лицу - председателю политсовета партии "ОПЗЖ", нардепу Виктору Медведчуку, - группу украинских граждан, которых длительное время удерживали на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.