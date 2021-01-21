В Тернопольской области на территории воинской части произошел пожар

Спасатели в четверг утром ликвидировали пожар в складском помещении на территории воинской части в г.Бережаны, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Тернопольской области.

"В 6:13 к бережанским спасателям поступило сообщение о пожаре складского помещения на территории воинской части по ул.Золочевской", - сказано в сообщении на странице ГУ ГСЧС в Facebook.

На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в отдельном складском здании (размером 6х8 метров), в помещении хранятся автомобильные шины. Горели отходы автомобильных колес и бытовые отходы.

В 6:47 пожар был локализован на площади 112 квадратных метров.

"Травмированных и погибших на месте пожара не обнаружено. …Опасности для населения нет", - добавили в ведомстве.

В 9:45 пожар был ликвидирован.