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10:29 21.01.2021

В Тернопольской области на территории воинской части произошел пожар

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В Тернопольской области на территории воинской части произошел пожар

Спасатели в четверг утром ликвидировали пожар в складском помещении на территории воинской части в г.Бережаны, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Тернопольской области.

"В 6:13 к бережанским спасателям поступило сообщение о пожаре складского помещения на территории воинской части по ул.Золочевской", - сказано в сообщении на странице ГУ ГСЧС в Facebook.

На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в отдельном складском здании (размером 6х8 метров), в помещении хранятся автомобильные шины. Горели отходы автомобильных колес и бытовые отходы.

В 6:47 пожар был локализован на площади 112 квадратных метров.

"Травмированных и погибших на месте пожара не обнаружено. …Опасности для населения нет", - добавили в ведомстве.

В 9:45 пожар был ликвидирован.

 

 

Теги: #вч #пожар
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