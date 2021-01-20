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21:44 20.01.2021

В Португалии за сутки зарегистрировали рекордно высокий прирост заражений COVID-19

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В Португалии за сутки зарегистрировали рекордно высокий прирост заражений COVID-19

В Португалии в среду был зафиксирован рекордно высокий рост числа новых заражений коронавирусом COVID-19, сообщает в среду Associated Press.

Согласно информации Минздрава, за последние 24 часа коронавирус подтвердился у 14,6 тыс. человек.

"Серьезность ситуации очевидна для всех", - считает министр здравоохранения страны Марта Темиду.

Ухудшение эпидемиологической обстановки в Португалии наблюдается с Рождества, когда на несколько дней были введены послабления правил на проведение собраний и ограничений по передвижению. Эксперты ожидают пик волны COVID-19 на следующей неделе.

В одном из проведенных недавно исследований утверждается, что 60% новых случаев заражения COVID-19 за последние две недели приходится на "британский штамм" вируса.

Чтобы сдержать темпы распространения вируса, правительство Португалии запустило программу ускоренного тестирования на COVID-19 в школах наиболее пострадавших районов страны.

В общей сложности в Португалии, где проживает около 10,3 млн человек, вирус был зарегистрирован у 581,6 тыс. жителей, 9,4 тыс. пациентов умерли от последствий заражения.

Теги: #коронавирус #ситуация #португалия
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