Шведское председательство в ОБСЕ будет работать над мирным урегулированием конфликта на Донбассе – Линде

Шведское председательство в ОБСЕ будет работать над мирным урегулированием конфликта на востоке Украины, заявила действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Шведское председательство будет работать над мирным урегулированием этого конфликта. Как председатель ОБСЕ я буду способствовать выполнению Минских договоренностей. Мой визит на линию разграничения открыл мне глаза на то, что конфликт на востоке Украины продолжается", - приводит слова Линде в ходе визита на КПВВ "Золотое" пресс-служба Луганской областной государственной администрации в Facebook.

Так, Линде также добавила, что открытие новых пропускных пунктов на Донбассе, прежде всего, улучшает жизнь людей, которые в основном уже в преклонном возрасте, и отметила, что СММ ОБСЕ и в дальнейшем будет тщательно мониторить и анализировать ситуацию с безопасностью.

Также Линде констатировала желание Украины завершить войну и выразила поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что КПВВ в Золотом и Счастье открыли еще в ноябре, однако из-за сопротивления противоположной стороны КПВВ до сих пор не работают.

"Ситуация с КПВВ "Золотое" - это маленькая имитация общей ситуации по решению конфликта в Донбассе", - отметил он.