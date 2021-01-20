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19:02 20.01.2021

Байден назвал день своей инаугурации на посту президента США днем демократии

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Байден назвал день своей инаугурации на посту президента США днем демократии

Президент США Джо Байден назвал день своей инаугурации днем демократии.

"Это - день Америки. Это - день демократии. Это исторический, день надежды", - сказал он в среду в ходе своей первой речи после принесения присяги на посту.

Торжественная церемония инаугурации главы государства проходит перед зданием Капитолия.

Ранее присягу принесла вице-президент США Камала Харрис.

Байден на выборах в ноябре 2020 года одержал победу над Дональдом Трампом, стремившимся к переизбранию. Исход выборов решило голосование в нескольких "колеблющихся" штатах. Трамп долгое время пытался оспорить результаты выборов через суды, однако в итоге признал, что эти попытки не увенчались успехом. Ранее в январе он пообещал обеспечить плавную передачу власти Байдену, однако официально поражение так и не признал.

Трамп на инаугурацию Байдена не пришел. Зато на церемонии присутствует Майк Пенс - вице-президент США в годы пребывания в Белом доме Трампа.

Теги: #байден #инаугурация #cша
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