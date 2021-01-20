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11:55 20.01.2021

Спасенные украинские моряки с сухогруза Arvin прибыли в Одессу – МИД

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Спасенные украинские моряки с сухогруза Arvin прибыли в Одессу – МИД

Спасенные с затонувшего в воскресенье у берегов Турции судна Arvin украинские моряки прибыли в среду в Одессу, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"При содействии украинского посольства спасенные украинские моряки сухогруза Arvin вернулись в Украину. Сегодня утром они прибыли в Одессу", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, судьба трех украинцев остается неизвестной

"Береговая охрана и ВМС Турции продолжают поисковую операцию. Поиск затрудняют плохие погодные условия. Планируется привлечение водолазов для исследования затонувшего судна. Наши дипломаты взаимодействуют с турецкими властями в рамках выяснения всех обстоятельств аварии", - отметил спикер.

Ранее сообщалось, что 17 января у побережья провинции Бартын (Турция) затонуло судно "Arvin" (номер IMO: 8874316, флаг Палау). На борту судна находились 12 членов экипажа, среди которых 10 граждан Украины и два гражданина РФ. В ходе поисково-спасательных работ было спасено шесть членов экипажа (пять граждан Украины и один гражданин РФ), а также найдены тела трех погибших (из них двое граждан Украины). Спасенные были госпитализированы, но к утру вторника уже все выписаны. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По имеющимся данным, владельцем затонувшего судна является украинская компания "Arvin Shipping LTD". По предварительной информации, указанная морская авария произошла из-за плохих погодных условий (сильный шторм).

Теги: #возвращение #моряки #arvin #мид
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