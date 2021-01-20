Меркель заявила о "серьезной опасности" мутировавшего вируса COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель предупреждает о "серьезной опасности" мутировавшего вируса COVID-19, пришедшего из Великобритании.

"Нам угрожает серьезная опасность. (...) Речь идет о мутации вируса", - сказала Меркель журналистам по итогам переговоров с главами регионов ФРГ, которые длились во вторник почти восемь часов.

По ее словам, мутировавший вирус был зафиксирован в Германии. По данным ученых, пока он не доминирует.

"До сих пор собранные эпидемиологические данные говорили, что этот вирус гораздо более заразен", - указала она.