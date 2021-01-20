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07:36 20.01.2021

В ночь на среду горело общежитие Одесской юридической академии, без пострадавших

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В ночь на среду горело общежитие Одесской юридической академии, без пострадавших

В ночь на среду, 20 января, на 2-м этаже в здании общежития Одесской юридической академии возник пожар, самостоятельно эвакуировалось 9 человек, пострадавших нет, сообщили в ГСЧС Одесской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 20 января в 3:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о задымлении на 2-м этаже 2-х этажного здания общежития юридической академии в Приморском районе Одессы на ул. Академическая, 30, корпус 3.

"По прибытию спасатели установили возгорания старых вещей, имущества и мусора в комнате на 2-м этаже 2-х этажного здания общежития. В 4:25 пожар локализован и в 4:35 ликвидирован на площади 15 кв м", – сказано в сообщении на странице ГСЧС области в Фейсбук в среду утром.

Спасатели подчеркнули, что здание в настоящее время не эксплуатируется. На 2-м этаже комнаты не заселены. "Из помещений 1-го этажа до прибытия подразделений ГСЧС, путем самостоятельного выхода эвакуированы 9 человек. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", – добавили в ведомстве

К ликвидации пожара привлекались 33 человека личного состава и 10 единиц основной пожарной техники.

Теги: #общежитие #одесса #пожар
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