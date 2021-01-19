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11:21 19.01.2021

Локдаун в ФРГ могут продлить до 15 февраля

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Локдаун в ФРГ могут продлить до 15 февраля

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет продлить общественные ограничения в связи с пандемией коронавируса до 15 февраля, сообщила газета Bild.

Издание ссылается на документы, подготовленные для переговоров Меркель с главами федеральных земель ФРГ, они пройдут во вторник, по итогам ожидается пресс-конференция.

Усиленные общественные ограничения действуют в Германии с конца ноября, в настоящее время закрыты большинство магазинов кроме продуктовых супермаркетов, бары и рестораны, спортивные залы, музеи и театры.

По данным института Роберта Коха, в Германии за последние сутки зарегистрирован 7 тыс. 141 новый случай заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии вирусом заразились 2 млн 40 тыс. 659 человек.

Теги: #локдаун #фрг
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