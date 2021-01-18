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20:05 18.01.2021

Обвинительный акт в отношении задержанного контрразведкой СБУ агента ФСБ РФ передан в суд, ему грозит до 15 лет тюрьмы

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Обвинительный акт в отношении задержанного контрразведкой СБУ агента ФСБ РФ передан в суд, ему грозит до 15 лет тюрьмы

Контрразведка Службы безопасности Украины в сентябре 2020г задержала в Киеве агента ФСБ РФ, который пытался совершить диверсию на одном из объектов критической инфраструктуры региона.

"Следователи СБУ под процессуальным руководством Ровенской областной прокуратуры завершили досудебное расследование. Обвинительный акт по ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 15, ст. 113 (покушение на диверсию) Уголовного кодекса Украины направлен в суд", - сообщает в понедельник пресс-центр СБ Украины.

По данным следствия, в мае 2020г представитель ФСБ РФ, используя каналы связи, привлек к конфиденциальному сотрудничеству жителя Одесской области. По заданию иностранной спецслужбы он собирал и передавал информацию об одном из военных объектов Вооруженных сил Украины, дислоцированных на территории региона.

Также по заданию и за денежное вознаграждение от куратора фигурант пытался совершить диверсию на объекте "Ровнооблводоканала", во время которой был задержан контрразведчиками СБУ.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Теги: #диверсант #суд #фсб
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