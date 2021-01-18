События

19:12 18.01.2021

Грузия в 2020г недосчиталась более $2,7 млрд доходов от туризма

2 мин читать
Грузия в 2020г недосчиталась более $2,7 млрд доходов от туризма

Доходы Грузии от международного туризма, являющегося одним из ключевых секторов экономики страны, в 2020 году составили $541,7 млн, что в 6 раз меньше, чем в 2019 году ($3 млрд 269 млн), говорится в макроэкономическом обзоре Национального банка республики.

В четвертом квартале минувшего года доходы от посетивших Грузию иностранных визитеров (как и в предыдущем квартале) составили лишь $42,6 млн - в 16 раз меньше показателя октября-декабря 2019 года.

Согласно информации Нацбанка, в 2020 году в Грузии побывали 1 млн 742 тыс. иностранцев, что в 5,2 раза меньше, чем в предыдущем году. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 1 млн 88,7 тыс. человек (снижение в 4,7 раза).

Как сообщалось ранее, из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии и иностранцев, поездки которых осуществляются в основном чартерными рейсами.

Власти Грузии рассчитывали с 1 июля открыть страну для туристов и восстановить регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире уже четырежды откладывалось. Исключение было сделано только на полеты в Париж, Мюнхен и Ригу. С ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по 10 зарубежным направлениям, но из-за ухудшения эпидситуации, как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на определенное время запланированные авиарейсы.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев - 9 млн 358 тыс. человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. Из них туристов было 5 млн 80,5 тыс. человек (рост на 6,8%).

Теги: #грузия #туризм
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:40 18.01.2021
Испанский туризм пережил худший год за последние полвека

Испанский туризм пережил худший год за последние полвека

12:36 18.01.2021
Таиланд введет туристический сбор в $10

Таиланд введет туристический сбор в $10

09:30 18.01.2021
Австралия не планирует открывать границы для туристов в 2021г

Австралия не планирует открывать границы для туристов в 2021г

11:54 17.01.2021
Землетрясение произошло в 58 км от Тбилиси

Землетрясение произошло в 58 км от Тбилиси

02:51 17.01.2021
В МИД Украины не рассматривают использование нового названия Грузии

В МИД Украины не рассматривают использование нового названия Грузии

11:53 15.01.2021
Сейшелы открылись для всех привившихся от коронавируса туристов

Сейшелы открылись для всех привившихся от коронавируса туристов

09:31 14.01.2021
Общее число заражений COVID-19 в Грузии превысило 244 тыс., суточный прирост снижается

Общее число заражений COVID-19 в Грузии превысило 244 тыс., суточный прирост снижается

14:47 12.01.2021
Грузинский миллиардер Иванишвили передал в благотворительный фонд активы на $1,5 млрд

Грузинский миллиардер Иванишвили передал в благотворительный фонд активы на $1,5 млрд

11:40 11.01.2021
Литва меняет название Грузии в официальных документах на Сакартвело

Литва меняет название Грузии в официальных документах на Сакартвело

09:12 11.01.2021
Лидер грузинской партии власти Иванишвили решил уйти из политики

Лидер грузинской партии власти Иванишвили решил уйти из политики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число умерших в Украине в ноябре-2020 к ноябрю-2019 подскочило на 35% – Госстат

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из 82-мм миномета - сводка

В Вашингтоне из соображений безопасности заблокировали здание Капитолия, прервана репетиция инаугурации Байдена - СМИ

Выход РФ из Договора по открытому небу уничтожает европейскую архитектуру безопасности – МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили наркокурьера, который спрятал кокаин в банке из-под томатной пасты

В Германии могут вслед за Австрией обязать жителей носить респираторы с высокой степенью защиты

Обвинительный акт в отношении задержанного контрразведкой СБУ агента ФСБ РФ передан в суд, ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Португалии зафиксирован суточный максимум жертв коронавируса - 167 смертей

Представитель Еврокомиссии опроверг сведения о политическом давлении Брюсселя при сертификации вакцины от коронавируса

Дубинский не планирует выходить из фракции "Слуга народа"

Число умерших в Украине в ноябре-2020 к ноябрю-2019 подскочило на 35% – Госстат

Китай мог бы реагировать быстрее в первые дни пандемии - ВОЗ

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку

Лидеры стран ЕС на виртуальной встрече 21 января могут обсудить вопрос об "иммунных паспортах" - представитель ЕК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА