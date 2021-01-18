Грузия в 2020г недосчиталась более $2,7 млрд доходов от туризма

Доходы Грузии от международного туризма, являющегося одним из ключевых секторов экономики страны, в 2020 году составили $541,7 млн, что в 6 раз меньше, чем в 2019 году ($3 млрд 269 млн), говорится в макроэкономическом обзоре Национального банка республики.

В четвертом квартале минувшего года доходы от посетивших Грузию иностранных визитеров (как и в предыдущем квартале) составили лишь $42,6 млн - в 16 раз меньше показателя октября-декабря 2019 года.

Согласно информации Нацбанка, в 2020 году в Грузии побывали 1 млн 742 тыс. иностранцев, что в 5,2 раза меньше, чем в предыдущем году. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 1 млн 88,7 тыс. человек (снижение в 4,7 раза).

Как сообщалось ранее, из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии и иностранцев, поездки которых осуществляются в основном чартерными рейсами.

Власти Грузии рассчитывали с 1 июля открыть страну для туристов и восстановить регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире уже четырежды откладывалось. Исключение было сделано только на полеты в Париж, Мюнхен и Ригу. С ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по 10 зарубежным направлениям, но из-за ухудшения эпидситуации, как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на определенное время запланированные авиарейсы.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев - 9 млн 358 тыс. человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. Из них туристов было 5 млн 80,5 тыс. человек (рост на 6,8%).