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18:21 18.01.2021

Суд в Киеве оправдал догхантера Святогора

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Суд в Киеве оправдал догхантера Святогора

Шевченковский районный суд г.Киев оправдал догхантера Алексея Святогора, которого обвиняли в жестоком обращении с животными и пропаганде этого.

"Суд пришел к обоснованному выводу, что не доказано, что в деятельности обвиняемого Святогора есть состав уголовного правонарушения, предусмотренного частями 2 и 3 ст.300 УК Украины, поскольку достаточно допустимых и надлежащих доказательств в подтверждение наличия в действиях Святогора состава указанных уголовных правонарушений, предоставленных стороной обвинения, судом не установлено…", - сказала судья на заседании в понедельник, трансляцию которого вела "Судебная власть Украины" на Yotube-канале.

В свою очередь пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook сообщила, что после получения судебного решения и изучения оснований его принятия государственным обвинителем будет решен вопрос об обжаловании.

Как сообщалось, в июне 2018 года Святогора задержали правоохранители по подозрению в призывах к расправе над бездомными животными и жестоком обращении с ними. Уголовное производство расследовалось по ч.2, ч.3 ст.300 УК Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).

По информации СМИ, Святогор отстреливал собак, а также собирал в Интернете средства на яд для животных. Согласно сообщениям в соцсетях, киевский догхантер успел убить собак в Одессе, Измаиле и других городах Украины.

 

 

Теги: #догхантер #суд
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