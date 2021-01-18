В Вашингтоне из соображений безопасности заблокировали здание Капитолия, прервана репетиция инаугурации Байдена - СМИ

Сотрудники сил безопасности в понедельник заблокировали здание Капитолия из-за сообщений о "внешней угрозе", передают американские СМИ.

"Внешняя угроза безопасности, запрещён выход и вход, держитесь подальше от окон и дверей", - говорится в сообщении, отправленном сотрудникам комплекса Капитолия.

В частности, пришлось прервать проводившуюся на территории Капитолия репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

По первым сообщениям, причиной таких мер мог стать пожар, разгоревшийся относительно недалеко от комплекса зданий, в котором располагается Конгресс США.

Согласно распоряжению, которое также озвучивают по громкоговорителям, все люди, находящиеся на улице на территории комплекса, обязаны немедленно проследовать в помещения.

По данным ряда СМИ, загорелся расположенный недалеко от Капитолия центр для бездомных.