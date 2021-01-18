Найдены тела уже трех погибших моряков с затонувшего у берегов Турции судна Arvin – МИД

Тела трех погибших моряков с затонувшего судна Arvin уже найдены по состоянию на утро понедельника, сообщает Министерство иностранных дел Украины со ссылкой на данные турецкой стороны.

"По сообщению турецких властей, по состоянию на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены (5 граждан Украины и 1 гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (продолжается процедура их идентификации)", - говорится в сообщении МИД Украины, опубликованном на сайте Кабмина Украины в понедельник.

Спасенные лица были госпитализированы в местную больницу г.Бартын. Поисково-спасательная операция в отношении других членов экипажа продолжается.

В г.Бартын прибыл посол Украины в Турции и консульские работники для предоставления пострадавшим гражданам Украины необходимой консульской помощи и координации взаимодействия с турецкими компетентными органами на месте. Дело находится на особом контроле МИД и посольства Украины в Турции.

Как сообщило посольство Украины в Турции, украинских моряков, спасенных с затонувшего судна Arvin, выписали из больницы. "Состояние здоровья удовлетворительное - спасибо врачам Bartın Devlet Hastanesi. Благодарны губернаторству Бартына за одежду и обувь для парней. Украинские консулы готовят документы для возвращения моряков домой", - говорится в собщении посольства в понедельник.

По сообщению МИД Украины, 17 января у побережья провинции Бартын (Турция) затонуло судно "Arvin" (номер IMO: 8874316, флаг Палау). На борту судна находилось 12 членов экипажа, среди которых 10 граждан Украины. По имеющимся данным, владельцем затонувшего судна является украинская компания "Arvin Shipping LTD". По предварительной информации, указанная морская авария произошла из-за плохих погодных условий (сильный шторм).