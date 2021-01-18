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11:59 18.01.2021

На Крещение в Украине будут сильные морозы, в среду немного ослабнут

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На Крещение в Украине будут сильные морозы, в среду немного ослабнут

В ближайшие сутки погоду Украины еще будет определять холодный воздух арктического происхождения.

Без существенных осадков, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах небольшой снег.

На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22° мороза, в северо-западных областях местами до 25°, днем 11-16° мороза; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью 10-15°, днем 4-9° мороза.

В Киеве во вторник без существенных осадков. Температура ночью 18-20°, днем 13-15° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 января самая высокая температура днем была 9,8 в 2007г., самая низкая ночью -23,0 в 1942г.

В среду в Украине без существенных осадков, лишь 20 января в большинстве западных областей небольшой снег.

На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха 20 января ночью 15-20°, на Левобережье местами 23-25° мороза, днём 6-11°, на востоке около 15° мороза, на крайнем юге 0-5° мороза, в западных областях ночью 9-14° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве в среду без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 6-8° мороза.

Теги: #погода #морозы
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