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09:15 18.02.2021

Власти штата Техас предупредили население, что энергоснабжения не будет до выходных

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Власти штата Техас предупредили население, что энергоснабжения не будет до выходных

Маловероятно, что энергоснабжение в американском Техасе, нарушенное в связи с экстремальными холодами, может быть восстановлено к выходным, сообщили власти штата.

По словам представителей администрации штата, без электроэнергии остаются 2,7 млн домохозяйств, более 12 млн лишены постоянного доступа к чистой водопроводной питьевой воде. Жителям более чем 100 округов Техаса было рекомендовано кипятить питьевую воду, поскольку очистные сооружения продолжают страдать от отключений электроэнергии. Больницы в крупнейшем городе штата Хьюстоне и некоторых других районов Техаса сообщили, что у них нет воды.

С учетом того, что в предстоящие выходные дни ожидаются новые заморозки, восстановление электроснабжения будет медленным, предупреждают власти. Штат потерял 40% своих генерирующих мощностей, а скважины и трубопроводы природного газа, а также ветряные турбины замерзли.

Энергетический сектор Техаса сильно пострадал от холодов: закрыты нефтеперерабатывающие мощности, производящие около 4 млн баррелей в сутки.

Резко упала добыча природного газа. Если неделю назад Техас добывал около 223 млрд кубометров газа в день, то в среду согласно предварительным данным Refinitiv Eikon, этот показатель упал до 53 млрд. На природный газ приходится половина выработки электроэнергии в Техасе.

Губернатор штата Грег Эббот дал указание техасским поставщикам природного газа не вывозить его за пределы штата до воскресенья и потребовал от государственного энергетического регулятора обеспечить соблюдение его запрета на экспорт.

"Это позволит увеличить электрические мощности, которые будут работать, чтобы направлять электроэнергию в дома здесь, в Техасе", - сказал Эббот на пресс-конференции в среду.

Мексиканское подразделение компании Volkswagen сообщило, что частично приостановит производство в Мексике в четверг и пятницу из-за ограниченных поставок газа в страну.

Немецкий автопроизводитель заявил, что остановит производство своей модели Jetta в четверг и пятницу, а также моделей Taos и Golf в пятницу.

По официальным данным, жертвами холодов в Техасе стали около 20 человек. Чиновники подозревают, что погибло гораздо больше людей, но их тела еще не обнаружены.

В среду вечером власти предупредили жителей самых густонаселенных районов штата, что им надо приготовиться к очередному ледяному дождю и снегопаду в ближайшие 24 часа.

Теги: #техас #электроснабжение #отсутствие #морозы
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