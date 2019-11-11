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14:31 11.11.2019

Аномальные морозы ударят по РФ

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Аномальные морозы ударят по РФ

Гидрометцентр России выпускает предупреждение об аномальных морозах на территориях Западной и Средней Сибири, среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 10 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Выпускаем предупреждение о длительном периоде аномально холодной погоды в регионах Западной Сибири и Средней Сибири", - сказал Вильфанд агентству в понедельник.
Морозы ударят в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах 12-14 ноября, по ночам прогнозируется до -32 градусов. На юг Западной Сибири холода придут 14 ноября: в частности, в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае и республике Алтай ожидается до -20, на севере Томской области до -28 градусов.
Особенно сильными морозы будут в Эвенкии - по ночам до -38, а местами до -45 градусов. На севере Иркутской области ночью -35, при прояснениях до -43, днем до -30; на юге и западе Иркутской области до -20 (днем до -15).
Вильфанд добавил, что прогноз своевременно доводится до властей, чтобы вовремя подготовить к холодам объекты инфраструктуры.

Теги: #рф #морозы
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