У берегов Турции затонул сухогруз, владелец которого - украинская компания

Судовладелец затонувшего у берегов Турции судна - украинская компания "Arvin Shipping LTD", сообщили "Интерфаксу" (Interfax.ru) в Росморречфлоте.

"Судовладелец - украинская компания "Arvin Shipping LTD", - сказали в Росморречфлоте.

Как сообщило агентство Anadolu, в воскресенье сухогруз Arvin под российским флагом затонул у побережья района Инкуму западно-черноморской провинции Бартын. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти пятерых членов команды, найдены тела двух погибших.