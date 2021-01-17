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14:58 17.01.2021

У берегов Турции затонул сухогруз, владелец которого - украинская компания

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У берегов Турции затонул сухогруз, владелец которого - украинская компания

Судовладелец затонувшего у берегов Турции судна - украинская компания "Arvin Shipping LTD", сообщили "Интерфаксу" (Interfax.ru) в Росморречфлоте.

"Судовладелец - украинская компания "Arvin Shipping LTD", - сказали в Росморречфлоте.

Как сообщило агентство Anadolu, в воскресенье сухогруз Arvin под российским флагом затонул у побережья района Инкуму западно-черноморской провинции Бартын. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти пятерых членов команды, найдены тела двух погибших.

Теги: #сухогруз #крушение
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