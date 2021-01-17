В Киеве госпитализировано 49 из 793 заболевших Covid-19 за сутки, умерши 15 человек, выздоровевших 578

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 793 новых заболевших коронавирусной болезнью Covid-19, умерли 15 ранее заболевших, выздоровели за сутки 578 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 182, в Днепровском - 145 и в Деснянском районе - 140 случаев", - написал Кличко в Телеграм-канале в воскресенье.

В числе заболевших, по его словам, 29 медицинских работников.

"Заболели: 447 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 317 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, 8 девочек от 3 до 17 лет и 21 мальчик от 1 до 17 лет", - рассказал Кличко.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 49 пациентов, остальные нововыявленные заболевшие помещены на самоизоляцию под контролем врачей.