События

10:50 17.01.2021

В ВСУ за сутки выявлены 53 новых случая COVID-19

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В ВСУ за сутки выявлены 53 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 53 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает Командование медсил ВСУ в воскресенье.

"Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 10 человек… Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 43 человека… Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", – говорится в сообщении, обнародованном на странице Командования медсил в Фейсбук в воскресенье.

Всего по состоянию на 10.00 воскресенья, 17 января, в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 808 человек.

За время пандемии выздоровели 14 131 человек, летальных случаев – 38.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 20 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 3 человека.

Теги: #всу #коронавирус
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