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23:44 16.01.2021

"Укрзализныця" ищет инвестора для проекта скоростного сообщения Киева с Харьковом, Львовом и Одессой

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"Укрзализныця" ищет инвестора для проекта скоростного сообщения Киева с Харьковом, Львовом и Одессой

АО "Укрзализныця" планирует реализовать проект скоростного сообщения столицы Украины с Харьковом, Львовом и Одессой с ожидаемым уровнем скорости до 300-350 км/час.

"Есть большой амбициозный проект скоростного сообщения в Украине между Киевом и Львовом, Киевом и Харьковом и Киевом и Одессой. Сейчас этот проект обговаривается, есть заинтересованные участники. Я говорю про скоростные поезда с уровнем скорости до 300-350 км/час. Для этого нам нужны инвестиции, мы с "Укрзализныцей" сами этот проект не осилим", - заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" вечером в субботу глава компании Владимир Жмак.

По его словам, для этого проекта компании нужен инвестор, заинтересованный в концессионном подходе.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины уже в 2021 году планирует приступить к работе над проектом реализации в Украине железнодорожной сети европейского формата (1435мм), до 2025г планируется интеграция Украины в евросети.

Первыми в Украине будут реализованы евромаршруты на наиболее трафиковых "треугольниках" маршрутов, в том числе в направлениях Харькова, Львова и Одессы.

Теги: #инвестор #уз #проект
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