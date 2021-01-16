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17:46 16.01.2021

Президент провел кадровые перестановки в УСБУ в Кировоградской, Львовской и Николаевской областях

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Президент провел кадровые перестановки в УСБУ в Кировоградской, Львовской и Николаевской областях

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Игоря Осипчука и назначил его начальником УСБУ во Львовской области.

Соответствующие указы были подписаны 16 января, сообщила пресс-служба главы государства.

Еще одним указом с поста начальника УСБУ во Львовской области уволен Юрий Гончаров.

Кроме того, подписаны указы о назначении Александра Наконечного начальником УСБУ в Кировоградской области, а Дмитрия Неведрова – начальником УСБУ в Николаевской области.

Теги: #кадры #усбу
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