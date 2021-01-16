К марту в США может доминировать "британский", более заразный штамм COVID-19

Более заразный штамм коронавируса COVID-19, возникший в Великобритании, может стать основным типом этого вируса в США к марту 2021 года, сообщает в пятницу издание The Hill со ссылкой на доклад Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Согласно модели, разработанной CDC, "активное развитие" этого варианта ожидается на территории в США в начале 2021 года прежде, чем он станет доминирующим штаммом в марте", - отмечает The Hill.

"Возросшая легкость передачи... этого варианта вируса требует всеобщего и более строгого соблюдения стратегий сокращения рисков, включая дистанцирование и ношение масок", - цитирует The Hill выдержки из доклада.

Также авторы полагают, что необходимо нарастить масштабы вакцинации от коронавируса. Среди других рекомендаций - тестирование всех лиц, даже без симптомов, кто тем не менее, подвержен высокому риску заражения и вынужден активно взаимодействовать с другими людьми.

Эксперты предупреждают, что предложенные меры следует предпринять поскорее, потому что более высокий темп заболеваемости увеличит число зараженных по стране и еще больше перегрузит систему здравоохранения.

The Hill напоминает, что "британский" штамм COVID-19 зафиксирован уже в 30 странах, включая США, где 76 его случаев выявили в 10 штатах.

Всего в США, по данным статистического портала Worldometers, диагностированы свыше 23,9 млн случаев вируса при более чем 398,9 тыс. летальных исходов. Вылечились более 14,1 млн человек. США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев вируса и по смертности.