Шевченковский райсуд Киева 19 января рассмотрит дело против Жириновского и двух членов ЛДПР

Шевченковский районный суд Киева назначил на 19 января подготовительное заседание по уголовному производству в отношении лидера "Либерально-демократической партии России" (ЛДПР) Владимира Жириновского по подозрению его в финансировании терроризма.

Кроме Жириновского, в соответствующем уголовном производстве №1-кп/761/1005/2020, дело №761/41270/18, фигурантами являются два члена ЛДПР: первый заместитель руководителя фракции партии в российском парламенте Алексей Диденко и временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Как сообщается на сайте "Судебная власть Украины", всем им инкриминируется преступление, предусмотренное ч.3 ст.258-5 (финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на 10-12 лет с конфискацией имущества.

"Подготовительное судебное заседание в вышеуказанном уголовном производстве состоится: 19.01.2021 в 10 час. 00 мин. в помещении Шевченковского районного суда г.Киева по адресу: 03057, г.Киев, ул.Дегтяревская 31А, каб. №510", - говорится в сообщении.