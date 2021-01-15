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15:51 15.01.2021

Выкопанный в лесу на Львовщине архив УПА отныне доступен онлайн

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320 архивных документов Украинской повстанческой армии (УПА), найденных в 2009 году в лесу вблизи села Лапаевка Львовской области, разместил Центр исследований освободительного движения при поддержке Украинского культурного фонда на сайте Электронного архива Украинского освободительного движения.

Как сообщается в пятницу в пресс-релизе Центра, архив закопали осенью 1950г в металлическом молочном бидоне.

"Мы предполагаем, что архив собирали для Провода ОУН, вероятно, часть из документов предназначалась для генерала Романа Шухевича, главного командира УПА",- объяснил историк и член Центра Руслан Забилый.

Также архив содержит поименный список вывезенных в Сибирь детей, юношей и стариков.

Теги: #архив #упа #львовская_область
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