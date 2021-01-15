Любые сделки оккупантов с госсобственностью Украины в Крыму являются юридически ничтожными - Минреинтеграции

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявляет, что любые сделки оккупантов с государственной собственностью Украины во временно оккупированном Крыму являются юридически ничтожными.

«Оккупационные российские власти во временно оккупированном Крыму снова пытаются распорядиться имуществом государственной собственности Украины - российский оккупационный режим объявил о намерении продать на так называемом «аукционе» украинский завод марочных вин и коньяков «Коктебель». По аналогичному принципу в прошлом году произошло незаконное отчуждение имущественного комплекса государственного концерна «Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что 26 апреля российская оккупационная власть в Крыму планирует провести так называемый «аукцион», в результате которого завод «Коктебель» планируют незаконно передать в частные руки.

«Эти два предприятия являются собственностью государства Украина, частью нашего культурного наследия, это уникальные коллекции вин, рецепты и многолетние традиции украинского народа. Любые махинации и сделки со стороны государства-оккупанта являются ничтожными с юридической точки зрения. РФ просто уничтожает все украинское на оккупированном ими полуострове», - подчеркивают в министерстве.

В ведомстве констатируют, что РФ продолжает грубо нарушать все международные доктрины, продолжает осуществлять преступление, которые началось с оккупации украинского полуострова и так называемой «национализации» оккупантами в 2014 году.

«Все, кто будет участвовать в этом фиктивном аукционе, нарушают закон и непременно будут привлечены к ответственности», - добавляют в министерстве.

В частности, Минреинтеграции будет принимать соответствующие меры к лицам, которые причастны к незаконному аукциону: инициировать национальные санкции; инициировать судебное преследование, в т.ч. в международных судах; обращаться к международным партнерам о внесении виновных к санкционных списков.