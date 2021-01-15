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09:23 15.01.2021

Жертвами землетрясения в Индонезии стали 34 человека

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Землетрясение на индонезийском острове Сулавеси унесло жизни по меньшей мере 34 человек, сообщают западные СМИ со ссылкой на местные власти.

"По последней информации 26 человек погибли в городе Мамуджу", - сказал глава местного агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Али Рахман.

Национальное чрезвычайное ведомство сообщило еще о восьми погибших в районе к югу от города Мамуджу. Таким образом, число жертв землетрясения составило как минимум 34 человека. Количество пострадавших исчисляется сотнями.

Метеорологи предупредили местных жителей о возможности сильных афтершоков и цунами.

"Афтершоки могут быть такие же сильные или сильнее, чем землетрясение этим утром. Есть потенциальная возможность, что за ними последует цунами", - сказала глава метеорологического агентства Двикорита Карнавати.

Подземный толчок магнитудой 6,2 сейсмологи зафиксировали в 02:18 по местному времени в пятницу. Эпицентр находился в шести км к северо-востоку от города Маджене на глубине 10 км.

Тысячи людей покинули свои дома в поисках убежища, пострадало не менее 60 зданий, в том числе два отеля, офис губернатора и торговый центр.

Несколькими часами ранее в том же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9, повреждены несколько домов.

Индонезия находится в Тихоокеанском огненном поясе, где проходят границы тектонических плит. Из-за этого в стране часто происходят землетрясения и извержения вулканов. Так, в результате землетрясения магнитудой 7,5 в 2018 году на Сулавеси погибли более 4,3 тыс. человек.

Теги: #землетрясение #индонезия
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