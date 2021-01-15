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00:00 15.01.2021

Глава Минэнерго предлагает внедрить в Украине практику выбора поставщиков газа объединениями потребителей

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Глава Минэнерго предлагает внедрить в Украине практику выбора поставщиков газа объединениями потребителей

И.о. министра энергетики Юрий Витренко с целью защиты потребителей на рынке газа предлагает реализовать в Украине применяемую в Европе практику выбора поставщиков объединениями потребителей.

"В Украине для этого можно использовать объединенные территориальные громады. Они будут выбирать поставщика для тех, кто не хочет или не может сделать это самостоятельно. Причем, это будет происходить по умолчанию", – написал он на своей странице в Facebook в ночь на пятницу, уточнив, что это будет касаться и тех потребителей, чьим поставщиков автоматически "поставщик последней надежды".

По его мнению, альтернативой ОТГ могут служить и местные органы власти.

"Если обобщить – местные громады", – отметил Витренко.

При этом он аргументировал инициативу тем, что объединения потребителей имеют "больше рыночной силы, чтобы получать лучшие условия поставщиков"

По словам главы Минэнерго, такая идея родилась во время трехчасового общения с фракцией "Слуга народа", на котором обсуждались проблемы рынка природного газа.

Он добавил, что депутаты фракции пообещали поработать над проектом законодательных изменений, необходимых для реализации этой идеи.

В целом в своем сообщении Витренко отметил, что правительство и министерство нарабатывают системное решение проблем рынка газа. Среди его основных элементов он назвал необходимость внедрения стимулов для повышения энергоэффективности, увеличения собственной добычи, разблокирование транзита газа со Средней Азии и его экспорт "независимыми компаниями из России", а также перенесение точек передачи газа европейскими покупателями ресурса "Газпрома".

Кроме того, он обратил внимание на необходимость развития "нормальной биржевой торговли" и создания газовой биржи, "эффективно регулируемой государством и имеющей необходимые атрибуты современной биржи как, в частности клиринг".

При этом он акцентировал, что "Укргазвыдобування" должно выставлять на эту биржу все объемы добычи, чтобы не было перекрестного субсидирования в рамках самого "Нафтогаза".

"Чтоб все было прозрачно и чтобы была честная конкуренция между "Нафтогазом" как поставщиком и другими поставщиками", – подчеркнул глава Минэнерго.

 Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 13 января поручил подготовить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей (населения) на период карантина по 6,99 грн за куб. м, назвав такое решение временной мерой, связанная с существенным ростом цен для конечных потребителей.

Теги: #газ #украина #энергетика
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