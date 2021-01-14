Новые тарифы на газ утвердят 19 января, общая сумма в платежках с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен – нардеп Гришина

Вечером 14 января завершилась онлайн-совещание народных депутатов с представителями Кабинета министров Украины и НКРЕКП, где обсуждалось снижение цены на транспортировку газа, общая сумма в платежках с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен, сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина

По ее словам, на встрече решено, что максимальная цена газа по Украине составит 6,99. тариф на распределение - максимум 1,79 грн.

"Цена будет почти одинаковой по стране, значимых различий, как сейчас. Общая сумма в платежках с 1 февраля уменьшится на 500-800 грн", - написала Гришина в своем телеграмм-канале в четверг вечером.

Как отметила нардеп, правительство примет постановление о тарифе на газ 15 или 18 января, а утвердят новые тарифы уже 19 января.

Источник: https://t.me/Gryshyna_channel/404