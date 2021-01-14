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15:11 14.01.2021

Новый председатель ОБСЕ посетит Украину на следующей неделе

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Новый председатель ОБСЕ посетит Украину на следующей неделе

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде на следующей неделе посетит Украину, где намерена ознакомиться с ситуацией по разрешению конфликта на Донбассе.

"Уже на следующей неделе я посещу Украину, чтобы встретится с представителями украинской власти, а также со специальными представителем Грау, СММ и координатором проектов в Украине, чтобы оценить ситуацию и поддержать усилия для устойчивого решения конфликта", - сказала Линде в четверг, представляя постоянному совету ОБСЕ программу председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

Она подчеркнула, что наиболее вопиющим примером нарушения общих обязательств и международного права остается кризис в Украине и вокруг нее.

"Как председатель, Швеция осознает исключительную важность Специальной мониторинговой миссии и "нормандского формата", и Трехсторонней контактной группы, чтобы найти устойчивое политическое решение конфликта. Это должно быть сделано в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ, с полным уважением суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины, в пределах ее международно признанных границ, включительно с Автономной республикой Крым и городом Севастополь", - указала Линде.

Она заявила, что ОБСЕ продолжит решительно подтверждать, что СММ уполномочена иметь безопасный и надежный доступ без ограничений по всей Украине, и напоминать, что СММ должны быть предоставлены необходимые условия для осуществления ее мандата.

Как сообщалось, Швеция начала свое годовое председательствование в ОБСЕ 1 января 2021 года.

 

Теги: #обсе #украина #визит
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