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09:31 14.01.2021

Общее число заражений COVID-19 в Грузии превысило 244 тыс., суточный прирост снижается

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Общее число заражений COVID-19 в Грузии превысило 244 тыс., суточный прирост снижается

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 357 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 244 тыс. 612, сообщает в четверг грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось об 1 тыс. 618 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 867 человек, за минувшие сутки скончался еще 21 человек.

Число выздоровевших составляет 228 тыс. 359 человек.

Теги: #грузия #covid_19
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