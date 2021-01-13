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20:26 13.01.2021

Глава ГФС Мельник уволил и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков и заявляет, что не участвовал в его назначении

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Глава ГФС Мельник уволил и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков и заявляет, что не участвовал в его назначении

Глава Государственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник опроверг появившуюся в СМИ информацию о своем участии в назначении исполняющим обязанности начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Сергея Лебедко и заявляет, что, напротив, уволил его с должности.

"Вчера отдельные СМИ распространили информацию о моем личном участии в назначении на должность и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины Сергея Лебедко. Отмечу, что эта информация не соответствует действительности. Лебедко был назначен на должность приказом бывшего и.о.главы ГФС Украины Сергеем Солодченко в сентябре 2020 года", - написал Мельник на своей странице в Facebook в среду вечером.

Он также отметил, что еще в ноябре 2020 года с Солодченко было снято исполнение обязанностей главы ГФС "вследствие определенных просчетов в организации работы, в том числе и в кадровой политике".

"Что касается Лебедко, по моему приказу в настоящее время он уволен", - сообщил Мельник.

Глава ГФС добавил, что дабы избежать подобных прецедентов в будущем, одним из первых шагов, которые он сделал после своего назначения, была доработка и утверждение нового штатного расписания службы. "Сейчас этот документ находится на подписи в Министерстве финансов Украины. Его утверждение даст возможность не только оптимизировать структуру и работу ГФС, а и максимально качественно провести кадровое обновление. Я понимаю возмущение и негатив по отношению как к подобным ситуациям, так и к нашей службе вообще. Но пока мы двигаемся в сторону нового формата работы ГФС. Возможно, не так быстро, как всем нам хотелось бы, но переформатирование произойдет", - написал Мельник.

Днем ранее в СМИ появилась информация о том, что Мельник якобы пролоббировал назначении Лебедко, который в 2017 году был уволен из службы после задержания при получении взятки в размере 66 млн грн и суды в отношении которого продолжаются по сей день.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил главой ГФС Мельника 21 декабря 2020 года путем заключения контракта о прохождении госслужбы на время карантина. Ранее, в 2014-2016 годах, он возглавлял следственное управление ГФС.

Теги: #кадры #гфс
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