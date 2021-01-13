Отделение банка под Харьковом "заминировал" нетрезвый должник, состоящий на учете у психиатра

Полиция установила личность человека, сообщившего о минировании отделение банка в пгт Ковшаровка Купянского горсовета Харьковской области – им оказался 37-летний местный житель, который состоит на учете у врача-психиатра и уже привлекался к административной ответственности за заведомо ложные вызовы.

"Свой поступок он объяснил тем, что ему нечем платить долги перед банком", - сообщил отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он сообщил в полицию, что заложил в отделении банка взрывчатку, и даже рассказал о ее составе. Правоохранители эвакуировали 10 человек, осмотрели помещение и прилегающее территорию, но никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ они не обнаружили.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.