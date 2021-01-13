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17:51 13.01.2021

Тупицкий не исключает, что по прилету в Киев ему вручат подозрение

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Тупицкий не исключает, что по прилету в Киев ему вручат подозрение

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что ему из собственных источников со ссылкой на Офис президента известно о планируемом ему вручении подозрения вечером, 13 января, после возвращения его с семьей в Киев в здании аэропорта.

"В здании аэропорта при участии отдельных СМИ и общественных активистов планируется проведение публичного "шоу" с инсценировкой вручения подозрения. Учитывая указанное, глава Суда заявляет, что это является очередной попыткой дискредитировать его как судью и главу Конституционного суда Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте КС в среду.

По его словам, целью этого является дестабилизация и блокирование работы суда по рассмотрению общественно значимых дел, в частности дела о рынке земли.

Тупицкий также отметил, что в настоящее время ему подозрение ему в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины не вручено, а вручения уведомления о подозрении должно произойти исключительно в рамках надлежащей правовой процедуры.

В свою очередь, журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что Тупицкому может быть выдвинуто еще одно подозрение. "Речь идет о возможном нарушении Тупицким статьи 364 - а именно, превышение полномочий после того, как он провел собрание судей и сам себя отправил в отпуск, уже будучи в статусе отстраненного", - написал он в своем Телеграм-канале в среду.

"Поскольку он сам себя отправил в отпуск 5 января 2021 года, а указ президента Зеленского об отстранении его от должности на два месяца датирован неделей ранее, 29 декабря 2020 года, Александр Тупицкий себя не считает ни подозреваемым, ни отстраненным от должности. Таким образом, Тупицкий издал распоряжение, уже не имея на это полномочий", - пояснил Лещенко.

Как сообщалось, Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

В КС в ответ на обнародование указа заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, и сообщили о намерении назначить такое заседание, а судья Тупицкий обязан продолжать выполнять служебные обязанности в соответствии с Конституцией и законом о КС. Также был обнародован комментарий, согласно которому Зеленский своим указом вышел за пределы его конституционных полномочий.

6 января Лещенко сообщил, что Тупицкий в тот же день улетел на отдых в Дубаи.

 

Теги: #тупицкий #заявление #кс
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