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16:19 13.01.2021

Умер британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph Дэвид Баркли

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Умер британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph Дэвид Баркли

Британский миллиардер и совладелец газеты Daily Telegraph Дэвид Баркли скончался в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни, сообщает в среду BBC News.

Отмечается, что Баркли ушел из жизни 10 января.

Соболезнования в связи со смертью миллиардера выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Как написал политик в своем Твиттере, Баркли "спас великую газету, создал тысячи рабочих мест в Британии, страстно верил в независимость этой страны и в то, чего она может достичь".

Дэвид Баркли вместе со своим братом-близнецом Фредериком создали бизнес-империю, включающую отели, ритейл и СМИ, отмечает BBC News. В 2020 году газета Sunday Times оценила состояние братьев Баркли в 7 млрд фунтов стерлингов, поставив их на 17-е место в своем рейтинге богатейших людей мира.

В 1960-х годах братья занялись гостиничным бизнесом, начав покупать отели. За 10 лет Дэвид и Фредерик Баркли приобрели более 15 гостиниц.

В 1992 году они занялись медиа-бизнесом, приобретя еженедельную газету The European. Затем братья Баркли приобрели еще ряд изданий. В 2004 году они купили Telegraph Media Group, куда, в частности, входит Daily Telegraph.

Теги: #газета #смерть #совладелец
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